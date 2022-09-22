Сентябрь, 22 в 20:19

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, почему Федеральной службе безопасности России так нужен был украинский олигарх Виктор Медведчук.

Об этом Кирилл Буданов рассказал на брифинге.

Медведчук нужен Федеральной службе безопасности РФ, так как через него напрямую шло финансирование украинских политиков и агентурных сетей.

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– Медведчук – это не просто колоритный и одиозный кум Путина, а это нами задокументированный государственный изменник, – подчеркнул и.о. главы СБУ Василий Малюк.

Он подозреваемый по статьям 111 (государственная измена), ст. 458-3 (содействие террористической организации) и ст. 438 (разграбление национальных запасов).

По словам Малюка, Медведчука удалось обменять на наших пленных военных благодаря внесению законодательных изменений. Кроме того, сам Виктор Медведчук написал соответствующее заявление.

— Относительно дел, по которым подозревается Медведчук, это угольное дело. Это так называемый план Промінь, который разрабатывали ФСБшники относительно создания в Украине агентурных сетей влияния, а Медведчук непосредственно участвовал в этом. Кроме того, Медведчук занимался регистрацией субъекта хозяйственной деятельности с украинской на крымский субъект хозяйственной деятельности, который в дальнейшем в Черном море организовал добычу полезных ископаемых — газа и нефти, — рассказал Василий Малюк.

Накануне в Офисе президента сообщили, что Украина смогла обменять олигарха и экс-нардепа Виктора Медведчука на 200 украинских военных, которые находились в плену.

Напомним, что Виктор Медведчук перед полномасштабным вторжением РФ находился под домашним арестом, но потом сбежал. 12 апреля Медведчук был задержан при попытке выезда из Украины.

16 апреля Лычаковский районный суд Львова отправил его под арест без права залога.

Что касается дела о покушении на разграбление национальных ресурсов, то Медведчук вместе с нардепом от ОПЗЖ Тарасом Козаком и должностными лицами РФ покушались на разграбление национальных ценностей Украины. Речь идет о незаконной добыче нефти и газа на шельфе Черного моря у берегов временно оккупированного Крыма.