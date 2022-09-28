Сентябрь, 28 в 11:32

Мир должен серьезно воспринимать угрозы Кремля применить ядерное оружие.

Это во время встречи с группой социалистов и демократов в Европарламенте подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

– Я не говорю, что вероятность того, что ядерное оружие будет применено, очень высока, но, когда Путин снова и снова повторяет риторику о его применении, мы должны относиться к этому серьезно, – убежден Йенс Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО добавляет: любое применение ядерного оружия изменит природу конфликта, и является абсолютно неприемлемым.

Сейчас смотрят

– Россия должна знать, что о ядерной войне нельзя даже думать, – отмечает генсек Североатлантического альянса.

Применение ядерного оружия, уверяет Йенс Столтенберг, “будет иметь ряд последствий для России”.

Напомним, что 21 сентября президент РФ Владимир Путин во время обращения к народу пригрозил странам мира применением ядерного оружия.

Глава Кремля заявил, что “в случае угрозы территориальной целостности Россия безусловно применит все имеющиеся в их распоряжении средства, в том числе ядерное оружие, отдельные компоненты которых более современные, чем в странах НАТО”.

После этого Путин добавил, что это не блеф.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 217-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Oana Lungescu