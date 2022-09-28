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Факты / Україна
Ольга Тетеріна |
Обстрелы Харькова и результаты псевдореферендумов: что происходит на 217-й день войны (онлайн)

Обстрелы Харькова и результаты псевдореферендумов: что происходит на 217-й день войны (онлайн)

Россияне вечером стреляли ракетами Х-59 по Одесской области и Кривому Рогу, но ракеты сбили.

В Харькове возникли проблемы с энергоснабжением после вечерних обстрелов города россиянами.

Утром оккупанты обстреляли Запорожье 10 ракетами С-300, возникли проблемы с энергоснабжением.

По данным Генштаба, ВСУ отбили ряд атак россиян в Донецкой области, сбили самолет и пять дронов.

Глава Харьковской ОВА и ГУР Минобороны подтвердили увольнение Купянска-Узлового.

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23:59 - 27 сентября

Руководители оккупационных администраций на захваченных РФ территориях объявили результаты своих псевдореферендумов за включение этих территорий в состав России. Об этом сообщают российские СМИ.

Так, за включение так называемой ДНР в состав РФ якобы проголосовали 98,42% жителей, оккупированной части Запорожской области – 93,11%, оккупированной части Херсонской области – 87,05%, так называемой ДНР – 98,69% жителей.

Напомним, что фейковые “референдумы” проходили под контролем российских военных, сопровождавших членов избирательных комиссий во время псевдоголосования как в частных помещениях, так и на участках.

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23:56 - 27 сентября

Министерство иностранных дел Польши рекомендует не совершать какие-либо поездки в Российскую Федерацию в связи с войной в Украине и признанием польскими властями РФ недружественным государством.

– В связи с существенно сокращенным числом дипломатического и консульского персонала Польши в России возможность предоставления прямой консульской помощи польским гражданам крайне ограничена, – говорится в сообщении МИД Польши.

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23:51 - 27 сентября

Аппарат СНБО в скором времени опубликует инструкцию на случай применения РФ ядерного оружия. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии Радио Свобода.

– Речь идет о тактическом оружии. Если она будет применяться, на сегодняшний день есть определенные процедуры. У нас в аппарате СНБО есть разработанная инструкция, которую мы в ближайшие дни попытаемся максимально обнародовать, – сказал он.

В то же время Данилов отметил, что ядерные государства обязались не допустить применения ядерного оружия.

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