23:59 -

Руководители оккупационных администраций на захваченных РФ территориях объявили результаты своих псевдореферендумов за включение этих территорий в состав России. Об этом сообщают российские СМИ.

Так, за включение так называемой ДНР в состав РФ якобы проголосовали 98,42% жителей, оккупированной части Запорожской области – 93,11%, оккупированной части Херсонской области – 87,05%, так называемой ДНР – 98,69% жителей.

Напомним, что фейковые “референдумы” проходили под контролем российских военных, сопровождавших членов избирательных комиссий во время псевдоголосования как в частных помещениях, так и на участках.