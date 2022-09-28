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HIMARS предусмотрены: США объявят о помощи Украине на $1,1 млрд – СМИ

Татьяна Забожко, редактор ленты
HIMARS предусмотрены: США объявят о помощи Украине на $1,1 млрд – СМИ
Фото: Генштаб ВСУ

США в ближайшее время объявят об очередном транше военной помощи Украине на сумму $1,1 млрд.

Об этом со ссылкой на источники в правительстве сообщило издание Daily Mail.

В пакете помощи должны быть системы HIMARS и боеприпасы к ним, различные типы противодействия дронам и радиолокационным системам, а также запчасти к технике.

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Кроме того, источник, которому известны детали плана помощи для Украины, отмечает, что транш будет предусматривать обучение и техническую поддержку украинских военных.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 217-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Daily Mail
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