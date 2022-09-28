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Факты / Світ / Мировые новости

Трудно сказать, блефует ли Путин – директор ЦРУ о ядерной угрозе со стороны РФ

Татьяна Забожко, редактор ленты
Вільям Бернс
Фото: Getty Images

По состоянию на 28 сентября трудно предположить, блефует ли президент России Владимир Путин, угрожая миру применением ядерного оружия.

Об этом директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс сказал в интервью CBS News.

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Пока, отмечает Уильям Бернс, американские разведчики не видят “любых практических доказательств того, что Владимир Путин задумывается об использовании ядерного оружия”.

Директор ЦРУ считает, что сейчас нужно очень внимательно отнестись к ядерной угрозе со стороны РФ и внимательно следить за признаками, указывающими на реальные приготовления в России.

Политики, в свою очередь, по убеждению Уильяма Бернса, должны прямо предупреждать о серьезных последствиях, которые будет иметь любое применение ядерного оружия.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг тоже считает, что мир должен серьезно воспринимать угрозы Кремля применить ядерное оружие, хотя вероятность его применения, предполагает он, – не очень высока.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в очередной раз пригрозил странам мира применением ядерного оружия неделю назад, 21 сентября.

Обращаясь к народу, глава Кремля заявил, что “в случае угрозы территориальной целостности Россия безусловно применит все имеющиеся в их распоряжении средства, в том числе и ядерное оружие”, а также предупредил, что не блефует.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 217-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: CBS News
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