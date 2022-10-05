Октябрь, 05 в 17:04

Страны Евросоюза единогласно осудили незаконную аннексию Россией частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Европейские лидеры в совместном заявлении от 30 сентября также заверили, что никогда не признают незаконные псевдореферендумы, “которые Россия организовала как повод для дальнейшего нарушения независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины”.

– Мы никогда не будем признавать эту незаконную аннексию. Эти решения недействительны и не могут иметь никаких правовых последствий. Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск – это Украина, – говорится в заявлении.

Они также пообещали ужесточать санкции в ответ на противоправные действия РФ.

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– Европейский Союз твердо стоит на стороне Украины и будет продолжать оказывать мощную экономическую, военную, социальную и финансовую поддержку Украине, сколько нужно, – подытожили европейские лидеры.

Ряд стран ЕС в ответ на так называемые референдумы и незаконную аннексию начали вызывать российских дипломатов. В частности, 30 сентября это сделала Бельгия, а 3 октября – Италия, Австрия, Польша, Финляндия, Германия и другие страны.