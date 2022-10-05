Все лидеры ЕС осудили аннексию РФ оккупированных территорий Украины – заявление
Страны Евросоюза единогласно осудили незаконную аннексию Россией частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.
Европейские лидеры в совместном заявлении от 30 сентября также заверили, что никогда не признают незаконные псевдореферендумы, “которые Россия организовала как повод для дальнейшего нарушения независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины”.
– Мы никогда не будем признавать эту незаконную аннексию. Эти решения недействительны и не могут иметь никаких правовых последствий. Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск – это Украина, – говорится в заявлении.
Они также пообещали ужесточать санкции в ответ на противоправные действия РФ.
– Европейский Союз твердо стоит на стороне Украины и будет продолжать оказывать мощную экономическую, военную, социальную и финансовую поддержку Украине, сколько нужно, – подытожили европейские лидеры.
Ряд стран ЕС в ответ на так называемые референдумы и незаконную аннексию начали вызывать российских дипломатов. В частности, 30 сентября это сделала Бельгия, а 3 октября – Италия, Австрия, Польша, Финляндия, Германия и другие страны.