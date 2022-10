Массовые протесты в Иране не утихают: как страна оказалась на пороге новой революции

Октябрь, 15 в 22:36

В Иране уже почти месяц не утихают антиправительственные акции протеста, несмотря на жестокие репрессии со стороны теократического режима. За последние несколько десятилетий это самая большая волна общественного недовольства в Иране.

По данным правозащитной организации Amnesty International, с начала протестов погибли по меньшей мере 108 человек, из которых 23 – несовершеннолетние.

Факты ICTV коротко рассказывают, с чего все началось, контекст протестов и к чему это может привести.

Что вызвало протесты в Иране?

Протесты в Иране начались после смерти 22-летней курдской девушки Махсы Амини 16 сентября. Девушку арестовала полиция нравов тремя днями раньше из-за неправильного ношения хиджаба и зауженных джинсов.

Семья Амини говорит, что ее избили и несколько раз ударили по голове. После этого она впала в кому, а спустя несколько дней скончалась. Правительство и полиция отрицают обвинения.

Полиция после проведения судебно-медицинской экспертизы заявила, что она умерла из-за внезапной остановки сердца и никакого избиения не было. Чтобы подтвердить свою версию, власти опубликовали видео, на котором Махса потеряла сознание. Но эти кадры напротив спровоцировали волну гнева среди общественности.

Правозащитники заявили, что пленка была смонтирована, и из нее вырезали все предыдущие события. Родители девушки подтвердили, что она никогда не испытывала проблем с сердцем. Врачи заявили, что Амини доставили к ним без признаков жизни.

Первые протесты начались во время похорон Махсы Амини в ее родном городе Секкез.

Какой формы протесты и кто участвует в них

На улицы Ирана вышли люди всех возрастов, пола и этноса, но преимущественно участие в протестах принимает молодежь. Люди выдвигают разные требования: от предоставления больших свобод женщинам до свержения правительства.

— Впервые в истории Ирана со времен Исламской революции существует уникальное единство между этносами. Все скандируют один лозунг. Их требования одинаковые, — говорит представитель курдской правозащитной организации Hengaw Рамияр Хассани.

По словам Хассани, в Иране использовали почти все типы “мирных, ненасильственных” протестов.

Во время больших уличных демонстраций в больших городах Ирана и маленьких городках женщины сжигали свои хиджабы и обрезали волосы.

Некоторые протестующие скандировали: Смерть диктатору!, имея в виду верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Death to the dictator!” Large protest in Tehran’s Nazee Abad neighborhood. Oct 12. #IranProtests pic.twitter.com/A7LG7hn3by — Event (@Event2022) October 12, 2022

Состоялись протесты в школах, университетах и ​​нефтяном секторе страны. Иногда вспыхивали жестокие стычки, протестующие поджигали здания полиции.

Tehran, Today. Students at Science and Culture University chant, “Freedom, Freedom, Freedom.” This is how the school season is going. And this has been happening in many schools across the country. #MahsaAmini #مهسا_امینی #IranProtests2022 pic.twitter.com/MJhtNiRg85 — Omid Memarian (@Omid_M) October 15, 2022

Во многих городах Европы прошли акции солидарности с иранскими женщинами.

Как реагируют власти?

С самого начала силовики и полиция жестоко расправлялись с протестующими, особенно в районах, где проживают этнические меньшинства, такие как Курдистан и Белуджистан.

Издание IranWire сообщало, что людей расстреляли за то, что они сигналили на своих автомобилях в поддержку протестующих, а также об арестах огромного количества журналистов, включая тех, кто первым сообщил о смерти Амини, адвокатов, знаменитостей, спортсменов и членов общественных организаций.

По данным Hengaw, погиб не менее 201 человек, в том числе 24 ребенка, и еще сотни человек получили ранения. При этом отмечается, что цифры, вероятно, значительно выше. Правительство сообщило, о более чем 20 убитых правоохранителях.

Представитель правозащитной организации рассказал, что в некоторых городах силовики убивали митингующих без разбора, используя винтовки, в частности АК-47. Он добавил, что сейчас тюрьмы в стране переполнены и задержанных размещают на разных складах.

Режим Хаменеи обвинил иностранные государства, в том числе США и Израиль, в разжигании инакомыслия, хотя доказательств этому нет.

Какой контекст?

Хотя Иран по форме правления является исламской республикой, там глубоко укоренился гнев общественности из-за исламской политики правительства, особенно в отношении дреcс-кода. Протесты в стране были еще в 1983 году, когда хиджаб признали обязательным для женщин, и они продолжаются до сих пор.

A collage of three images released yesterday by @1500tasvir, which has been documenting the protests in Iran since day one. Risking the repercussions of dissent, some women dare to bare their hair in front of security forces. pic.twitter.com/dhjyzib4yl — Kian Sharifi (@KianSharifi) October 14, 2022

Разочарование усилилось после того, как в 2021 году президентом стал Ибрагим Райси, начавший усиливать контроль за женским дресc-кодом. Однако протесты также связаны с провалом реформ.

— В течение десятилетий иранцы вкладывали значительные средства в идею, обещанную реформистскими лидерами, что все изменится. Но ничего не произошло… Меcседж теперь громкий и четкий, Исламская республика сама должна уйти, — говорит иранский адвокат по правам человека Шади Шар.

Бывшие президенты Хасан Роухани и Мохаммад Хатами пытались в прошлом приблизить Иран к Западу, снизить социальные ограничения и обеспечить больше демократических свобод, но эти усилия в основном провалились.

Иранская экономика потерпела крах в последние годы, а неравенство резко возросло. В 2018 году против Ирана были применены международные санкции, валюта упала, а основная тяжесть экономических санкций рухнула на плечи обычных иранцев.

Могут ли протесты свергнуть режим?

Мнения экспертов по этому вопросу разделились. Несмотря на жестокие подавления, протесты продолжаются, что является сейчас одна из самых больших проблем, с которыми режим столкнулся после революции 1979 года.

Youths of Sanandaj have taken control of parts of the city. The barrage of bullets & tear gas have filled the air. Some are killed or wounded. Security forces escape. “The target is the entire regime” they chant & destroy the regime’s manifestations#IranRevolution #IranProtests pic.twitter.com/w21QVvv5v1 — Maryam Rajavi (@Maryam_Rajavi) October 8, 2022

Иранский политический активист Рулла в комментарии Euronews считает, что режим не удастся свергнуть, если армия и силы безопасности не уйдут, как это было в 1979 году с последним королем Ирана Мохаммедом Реза Пахлави.

В социальных сетях появлялись видео, на которых полиция присоединялась к протестам, хотя это, скорее всего, редкие случаи.

Протестующие говорят, что если режиму удастся на время прекратить протесты, это еще не конец, и добавляют: Мы переступили порог революции.