Мозг взрослого человека может создавать новые клетки – исследование

Команда ученых из Каролинского института в Стокгольме в ходе исследования обнаружила очень веские доказательства того, что мозг взрослого человека способен создавать новые нейроны, что является предметом постоянных споров в нейробиологии.

Этот новый рост нейронов, или нейрогенез, происходит в гиппокампе — важнейшей части мозга, участвующей в процессах обучения, памяти и эмоций.

— Наша работа кладет конец давним спорам о том, может ли мозг взрослого человека выращивать новые нейроны, — сообщила соавтор исследования Марта Патерлини.

Исследование

Ученые проанализировали более 400 000 индивидуальных клеточных ядер из образцов гиппокампа 24 человек в возрасте от 0 до 78 лет, используя методы одноядерного РНК-секвенирования, машинное обучение – тип искусственного интеллекта (ШИ), обрабатывающий большие объемы данных.

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Кроме этого, они изучили дополнительно, с помощью другого метода, образцы мозга еще 10 взрослых.

Результаты

По результатам исследования, в тканях мозга взрослого человека присутствуют делящиеся клетки-предшественники рядом с полностью сформированными нейронами.

Причем, новые клетки заметили не только в детском мозге, но и у подростков и взрослых. Девять из 14 взрослых образцов по одной методике и все 10 по другой имели признаки нейрогенеза.

По мнению Патерлини, многие трудности типа задержки фиксации образцов или толщина срезов мешали обнаружить нейрогенез у человека раньше.

Мнение других ученых

Ученые, не связанные с исследованием, поддерживают полученные результаты.

— Это веское доказательство в пользу идеи, что стволовые клетки и их предшественники существуют и размножаются в мозгу взрослого человека, – подтвердил генеральный директор Неврологического института Берка в Медицинском колледже Вейля Корнелла Раджив Ратан.

Ранее считалось, что только грызуны и некоторые приматы способны продуцировать нейроны во взрослом возрасте, но людям было сложно найти убедительные доказательства из-за ограничений в количестве образцов и отсутствия необходимых технологий.

Теперь ученые стоят перед новым вызовом: понять, зависит ли нейрогенез от возраста, состояния здоровья мозга, например при болезни Альцгеймера или при когнитивной стойкости в старости.

Источник: LiveScience

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