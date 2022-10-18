Аварию на Северных потоках вызвали мощные взрывы – полиция Копенгагена
Предварительное расследование повреждений на российских газопроводах Северный поток (Nord Stream) обнаружило, что авария произошла в результате мощных взрывов.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Копенгагена (Дания).
Отмечается, что датская полиция при содействии вооруженных сил и в сотрудничестве с Разведывательной службой полиции Норвегии (PET) провела ряд предварительных расследований на месте аварии в Балтийском море.
– Расследование подтвердило, что Северный поток-1 и Северный поток-2 получили значительные повреждения в исключительной экономической зоне Дании, и что эти повреждения были спровоцированы мощными взрывами, — отмечается в заявлении.
На основании этих данных PET и полиция Копенгагена решили создать совместную следственную группу, которая займется дальнейшим расследованием утечки газа в Балтийском море.
Следственная группа будет тесно сотрудничать с соответствующими органами как в Дании, так и с вооруженными силами Норвегии, оказывающими помощь в расследовании.
Сроки завершения расследования пока не озвучиваются.
Как известно, в конце сентября на российских трубопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 в Балтийском море произошла авария. Были зафиксированы четыре утечки газа.
При этом вблизи газопроводов Nord Stream сейсмологи зафиксировали два подводных взрыва незадолго до аварии. Как подчеркнули в НАТО, утечка газа на ветвях Северных потоков произошла в результате диверсии.
Источник: Пресс-служба полиции Копенгагена