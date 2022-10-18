Октябрь, 18 в 11:27

Предварительное расследование повреждений на российских газопроводах Северный поток (Nord Stream) обнаружило, что авария произошла в результате мощных взрывов.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Копенгагена (Дания).

Отмечается, что датская полиция при содействии вооруженных сил и в сотрудничестве с Разведывательной службой полиции Норвегии (PET) провела ряд предварительных расследований на месте аварии в Балтийском море.

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– Расследование подтвердило, что Северный поток-1 и Северный поток-2 получили значительные повреждения в исключительной экономической зоне Дании, и что эти повреждения были спровоцированы мощными взрывами, — отмечается в заявлении.

На основании этих данных PET и полиция Копенгагена решили создать совместную следственную группу, которая займется дальнейшим расследованием утечки газа в Балтийском море.

Следственная группа будет тесно сотрудничать с соответствующими органами как в Дании, так и с вооруженными силами Норвегии, оказывающими помощь в расследовании.

Сроки завершения расследования пока не озвучиваются.

Как известно, в конце сентября на российских трубопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 в Балтийском море произошла авария. Были зафиксированы четыре утечки газа.

При этом вблизи газопроводов Nord Stream сейсмологи зафиксировали два подводных взрыва незадолго до аварии. Как подчеркнули в НАТО, утечка газа на ветвях Северных потоков произошла в результате диверсии.

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Источник: Пресс-служба полиции Копенгагена