Сентябрь, 29 в 9:47

Утечки в Северном потоке могут ознаменовать новую фазу гибридной войны, считают европейские политики.

Об этом пишет британское издание The Guardian.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что страна усилит свое военное присутствие на норвежских объектах, после того как станет крупнейшим поставщиком природного газа в Европу.

Сейчас смотрят

По его словам, возможный саботаж на двух газопроводах Северного потока может ознаменовать новый этап гибридной войны, нацеленной на уязвимую энергетическую инфраструктуру, чтобы подорвать поддержку Украины.

С понедельника, 26 сентября, в Балтийское море поступает огромное количество природного газа из-за трех отдельных пробоин на двух газопроводах Северного потока. Сейсмологи зафиксировали взрывы в водах Швеции и Дании, где трубопровод проходит мимо острова Борнхольм. Это позволяет предположить, что утечки могли быть диверсией.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс написал в социальных сетях, что похоже, мы вступаем в новую фазу гибридной войны.

— Саботаж на трубопроводах Nord Stream I и Nord Stream II должен быть классифицирован как самый серьезный инцидент в области безопасности и окружающей среды в Балтийском море, — добавил он.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что возможный акт саботажа на трубопроводах в Балтийском море еще раз показал, насколько Европа зависима от критически важной инфраструктуры, в том числе подводной.

Оппозиционные политики в Германии более откровенны в своих заявлениях. Родерих Кизеветтер, член парламента от консервативного Христианско-демократического союза (ХДС), в комментарии The Guardian заявил, что утечки на трубопроводах имеют признаки гибридной войны, которые Россия применяла в течение последнего десятилетия с целью расколоть Европейский Союз социальными и дипломатическими средствами.

Кремль отвергает свою причастность к утечкам газа.

Сегодня стало известно, что на трубопроводах Северного потока обнаружена четвертая утечка. Об этом сообщила береговая охрана Швеции.

— Два из этих четырех прорывов находятся в исключительной экономической зоне Швеции, — сообщила представитель береговой охраны Дженни Ларссон.

Две другие дыры возникли в исключительной экономической зоне Дании.