Сентябрь, 27 в 21:09

Дания и Швеция зафиксировали сразу три повреждения на магистралях российских газопроводов Северный поток и Северный поток-2 (Nord Stream), проложенных по дну Балтийского моря из РФ в Германию. По словам шведских сейсмологов, на месте аварий было зафиксировано два взрыва.

Как информирует шведская телекомпания SVT, измерительные станции в Швеции и Дании зафиксировали в понедельник сильные подводные взрывы в том же районе, где впоследствии была обнаружена утечка газа на российских газопроводах.

По данным Шведской национальной сейсмической сети (SNSN), было зафиксировано два явных взрыва рядом с трубопроводами: первый – в 02:03 в ночь на понедельник, 26 сентября, а второй – в 19:04 понедельника.

Сейчас смотрят

Один из взрывов имел магнитуду 2,3 и был зарегистрирован на измерительных станциях по всей Швеции.

– Хорошо видно, как волны отскакивают от дна к поверхности. Без сомнения, это были взрывы, — отметил Бьорн Лунд, преподаватель сейсмологии и директор Шведской национальной сейсмической сети, которая занимается измерением силы землетрясений и взрывов.

Сообщение об утечке газа поступило от морской администрации уже после взрывов – в 13:52 и в 20:41 в понедельник. Тогда корабли обнаружили пузыри на поверхности моря.

Журналисты SVT получили координаты взрывов, и это тот же район, где были зарегистрированы утечки газа.

По словам Лунда, информация о взрывах уже передана Вооруженным силам Швеции.

Пока что причины аварии на газопроводах неизвестны. Власти Германии и Дании пытаются разобраться в инциденте. По данным СМИ, не исключается версия спланированной диверсии.

Как информирует Шведское радио, полиция страны начала расследование в связи с утечкой газа. Правоохранители Швеции квалифицируют инцидент как “большой саботаж” и сотрудничают с другими органами.

Накануне на двух нитях газопровода Северный поток-1 зафиксировали падение давления. Там были обнаружены две утечки.

Падение давления и утечку газа обнаружили и на трубопроводе Северный поток-2. Разгерметизация трубы произошла в исключительной экономической зоне Дании.

Вооруженные силы Дании публиковали фото и видео с места аварии, произошедшей у острова Борнхольм. По предварительным данным, ширина круга достигает нескольких сотен метров.

Источник: SVT, Шведское радио