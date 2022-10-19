Иранские инструкторы в Крыму учат военных РФ управлять дронами-камикадзе — NYT

Октябрь, 19 в 11:44

Иран отправил во временно оккупированный Крым инструкторов, чтобы научить российских оккупантов руководить дронами-камикадзе.

Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает американская газета The New York Times.

Отмечается, что россияне столкнулись с трудностями в использовании закупленных у Ирана дронов-камикадзе.

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Для помощи российским операторам БПЛА в Крым прибыли инструкторы из Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Сколько таких специалистов прибыло и принимают ли они непосредственное участие в атаках дронов на украинские города — пока неизвестно.

Впрочем, само присутствие иранских военных в Крыму вместе со снабжением указанных вооружений делает Тегеран соучастником Москвы.

— Отправка дронов и инструкторов в Украину глубоко втянула Иран в войну на стороне России и непосредственно привлекла Тегеран к операциям, в результате которых погибли и получили ранения мирные жители. Даже если они просто инструкторы и тактические советники в Украине, я думаю, что это существенно, — сказал бывший чиновник Пентагона и отставной офицер ЦРУ Мик Малрой.

Иран по-прежнему отрицает поставки оружия в Россию. По словам официального представителя МИД Ирана Насера ​​Канаани, Тегеран якобы “не передавал” оружие “ни одной” из стран, ведущих войну.

В свою очередь Украина решила разорвать дипломатические отношения с Ираном, призвав страны Запада ввести против Тегерана дополнительные санкции.

Фото: Главное управление разведки