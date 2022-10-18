Октябрь, 18 в 15:49

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вносит на рассмотрение президента предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном.

Об этом во вторник, 18 октября, он сообщил во время брифинга. Кулеба отметил, что “действия Ирана – это подлость и ложь, которую мы не будем терпеть”.

— С учетом многочисленных разрушений, причиненных иранскими дронами гражданской инфраструктуре Украины, смертей и страданий, причиненных нашему народу, а также в связи с появлением сообщений о возможном продолжении снабжения Ираном оружия России, я вношу на рассмотрение президента Украины предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном, – сказал он.

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Недавно стало известно, что Иран планирует отправить в Россию баллистические ракеты класса земля-земля Fateh-110 и Zolfaghar.

Кроме этого, Иран готовится к отправке в РФ дополнительных БПЛА, в том числе десятков дронов Mohajer-6 и большого количества дронов Shahed-136, которыми страна-агрессор ежедневно атакует украинские города.

Впрочем, официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани по-прежнему отрицает передачу беспилотников для РФ.

По его словам, Тегеран якобы “не передавал” оружие “ни одной” из сторон, ведущей войну.