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Факты / Україна

Кремль закупкой дронов в Иране признал свое военно-политическое банкротство — Зеленский

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении заявил, что сам факт обращения РФ за помощью к Ирану является признанием Кремлем своего военно-политического банкротства.

— Следует помнить, что сам факт обращения России за такой помощью к Ирану является признанием Кремлем своего военно-политического банкротства. Десятилетиями они тратили миллиарды долларов на свой ВПК, а в итоге пошли на поклон в Тегеран, чтобы получить достаточно простые дроны и ракеты, — говорит президент.

Также он отметил, что стратегически это России ничем не поможет, лишь “дополнительно доказывает миру, что РФ – на траектории своего проигрыша и пытается втянуть в свои сообщники в терроре еще кого-нибудь”.

— Обязательно обеспечим ответную международную реакцию на это. Но сейчас на тактическом уровне благодаря иранским дронам у террористов еще могут возникать определенные надежды, какие-то расчеты, новые иллюзии. Все это развалится, как и предварительные их расчеты, – добавил глава государства.

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Кроме того, Зеленский сообщил, что сейчас прорабатываются все возможные сценарии реагирования на удары РФ по инфраструктуре Украины, а также ведется работа по ее восстановлению.

— Но сейчас так же, как и в предыдущие дни, общая ситуация еще требует очень сознательного потребления электричества и ограничения использования в пиковые часы потребляющей много энергии техники. Чем осознаннее наше бытовое потребление электричества с 17 до 23 часов, тем стабильнее будет наша энергосистема. Каждый и каждая, кто соблюдает это простое правило для пиковых часов, помогает всей стране, — напомнил президент.

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Источник: Офис президента
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