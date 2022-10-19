Кремль закупкой дронов в Иране признал свое военно-политическое банкротство — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении заявил, что сам факт обращения РФ за помощью к Ирану является признанием Кремлем своего военно-политического банкротства.
— Следует помнить, что сам факт обращения России за такой помощью к Ирану является признанием Кремлем своего военно-политического банкротства. Десятилетиями они тратили миллиарды долларов на свой ВПК, а в итоге пошли на поклон в Тегеран, чтобы получить достаточно простые дроны и ракеты, — говорит президент.
Также он отметил, что стратегически это России ничем не поможет, лишь “дополнительно доказывает миру, что РФ – на траектории своего проигрыша и пытается втянуть в свои сообщники в терроре еще кого-нибудь”.
— Обязательно обеспечим ответную международную реакцию на это. Но сейчас на тактическом уровне благодаря иранским дронам у террористов еще могут возникать определенные надежды, какие-то расчеты, новые иллюзии. Все это развалится, как и предварительные их расчеты, – добавил глава государства.
Кроме того, Зеленский сообщил, что сейчас прорабатываются все возможные сценарии реагирования на удары РФ по инфраструктуре Украины, а также ведется работа по ее восстановлению.
— Но сейчас так же, как и в предыдущие дни, общая ситуация еще требует очень сознательного потребления электричества и ограничения использования в пиковые часы потребляющей много энергии техники. Чем осознаннее наше бытовое потребление электричества с 17 до 23 часов, тем стабильнее будет наша энергосистема. Каждый и каждая, кто соблюдает это простое правило для пиковых часов, помогает всей стране, — напомнил президент.