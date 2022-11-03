Зеленский провел разговор с Эрдоганом: какие темы обсудили президенты

Ноябрь, 02 в 22:04

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Среди главных тем – сохранение “зернового соглашения”, оказание помощи Украине и поддержка Турции.

— Во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом поблагодарил за активное участие в сохранении “зернового соглашения”, а также за мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, — отметил глава государства.

Владимир Зеленский рассказал, что среди обсуждаемых тем были дальнейшие шаги для возвращения украинских пленных и политзаключенных. Президент отметил, что в этом вопросе для Украины очень важна поддержка Турции.

Недавно Эрдоган по итогам разговора с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что РФ возвращается к участию в так называемом зерновом соглашении.