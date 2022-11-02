Россия возвращается к участию в зерновом соглашении – Эрдоган

Ноябрь, 02 в 13:17

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что РФ возвращается к участию в так называемом зерновом соглашении.

– После вчерашнего разговора с Путиным сегодня по состоянию на 12.00 отгрузка зерна продолжаются, как и было запланировано, – цитирует турецкого лидера Управления связи Турецкой Республики.

President @RTErdogan addressed AK Party’s Parliamentary Group Meeting. “Upon the talk we had with Mr. Putin yesterday, as of 12 o’clock today, the grain shipments continue as previously planned.” — Republic of Türkiye Directorate of Communications (@Communications) November 2, 2022

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Он сказал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу позвонил главе Минобороны Турции Хулуси Акару и сообщил о продлении зернового соглашения.

Вскоре Минобороны РФ подтвердило возобновление участия в зерновом соглашении, из которого страна-агрессор решила выйти 29 октября якобы из-за атаки на корабли Черноморского флота в Севастополе.

Там подчеркнули, что получили от Украины “письменные гарантии” по неиспользованию зернового коридора для ведения боевых действий против России.

При таких условиях движение судов с украинским продовольствием должно возобновиться еще сегодня, а не 3 ноября, как анонсировали в Мининфраструктуры после договоренностей с ООН.