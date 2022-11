Россия возвращается к участию в зерновом соглашении – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что РФ возвращается к участию в так называемом зерновом соглашении.

President @RTErdogan addressed AK Party’s Parliamentary Group Meeting.

“Upon the talk we had with Mr. Putin yesterday, as of 12 o’clock today, the grain shipments continue as previously planned.”

— Republic of Türkiye Directorate of Communications (@Communications) November 2, 2022