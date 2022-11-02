Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Россия возвращается к участию в зерновом соглашении – Эрдоган

Валентина Летяк, редактор ленты
Россия возвращается к участию в зерновом соглашении – Эрдоган
Фото: Depositphotos

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что РФ возвращается к участию в так называемом зерновом соглашении.

– После вчерашнего разговора с Путиным сегодня по состоянию на 12.00 отгрузка зерна продолжаются, как и было запланировано, – цитирует турецкого лидера Управления связи Турецкой Республики.

 

Сейчас смотрят

Он сказал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу позвонил главе Минобороны Турции Хулуси Акару и сообщил о продлении зернового соглашения.

Вскоре Минобороны РФ подтвердило возобновление участия в зерновом соглашении, из которого страна-агрессор решила выйти 29 октября якобы из-за атаки на корабли Черноморского флота в Севастополе.

Там подчеркнули, что получили от Украины “письменные гарантии” по неиспользованию зернового коридора для ведения боевых действий против России.

При таких условиях движение судов с украинским продовольствием должно возобновиться еще сегодня, а не 3 ноября, как анонсировали в Мининфраструктуры после договоренностей с ООН.

Читайте
Турецкие корабли продолжат вывоз зерна, несмотря на позицию России – глава Минобороны

Теги: , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка