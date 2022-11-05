Все террористы и их сообщники будут наказаны: Зеленский о поставках дронов РФ от Ирана

Ноябрь, 05 в 20:22

От официальных представителей Ирана появилось официальное признание, что страна поставляла ударные дроны-камикадзе для российского террора. Однако и здесь иранские политики соврали.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 5 ноября. По его словам, украинские воины круглосуточно сбивают по меньшей мере по 10 беспилотников иранского производства за сутки.

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– Кстати, сегодня появились сообщения из Ирана от официальных представителей. Там решили признать, что поставляли дроны для российского террора. Но и в этом признании они соврали. Мы ежесуточно сбиваем иранские дроны по меньшей мере по 10 штук, а иранский режим утверждает, что якобы дал немного и еще до начала полномасштабного вторжения, – отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что только в течение вчерашнего дня было уничтожено 11 дронов-камикадзе Shahed-136. В Украине точно знают, что иранские инструкторы учили российских террористов пользоваться дронами, а в Тегеране об этом вообще молчат, обратил внимание Зеленский.