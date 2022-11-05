Ноябрь, 05 в 19:13

В ближайшие недели могут появиться хорошие новости относительно систем противовоздушной и противоракетной обороны для Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 5 ноября.

– Также очень детально проанализировали все, что касается поставок силам обороны. Это техника, боеприпасы, связок, зимние вещи. Отдельно рассмотрели противодействие ракетному и дроновому террору – уже есть достаточно значительные результаты в этом, процент ущерба стал больше, но есть еще над чем работать. Должен обеспечить полную защиту украинского неба, поэтому в дальнейшем будем делать для этого все возможное и невозможное, — уверяет глава государства.

Зеленский провел сегодня очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, которое длилось около трех часов.

— Очень детально проанализировали ситуацию на передовой – по всем направлениям, на энергетическом фронте, ситуацию на границах. Докладывали главнокомандующий, командующие, руководитель разведки, премьер-министр, министр обороны, глава пограничников. Знаем, к чему готовится враг. Будем отвечать и дальше освобождать нашу землю, — отмечает президент.

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Глава государства отметил, что сегодня появились сообщения от официальных представителей из Ирана. Страна официально признала, что поставляла дроны для российского террора, однако якобы до полномасштабного вторжения армии РФ на территорию Украины.

– Но и в этом признании они соврали. Мы ежесуточно сбиваем иранские дроны не менее 10 штук, а иранский режим утверждает, что якобы дал немного и еще до начала полномасштабного вторжения. Только за один вчерашний день было уничтожено 11 Shahed-136. Мы точно знаем, что иранские инструкторы учили российских террористов пользоваться дронами, а в Тегеране об этом вообще молчат, – обратил внимание президент.

Самая большая жестокость российских оккупантов сконцентрирована на Донбассе. Но постоянные бои продолжаются и на других участках фронта – это более тысячи километров линии боевых столкновений, подчеркнул Зеленский.

Президент привел пример с зерновым соглашением, в рамках которого миру удалось противостоять российскому шантажу. По его мнению, мир должен действовать решительно, тогда у оккупантов не будет никаких шансов.

— Именно на примере экспортной зерновой инициативы мы показали, что мир способен гарантировать стабильность, несмотря на какие-либо угрозы, которые создает Россия. Мир не поддался российскому шантажу, ключевые субъекты действовали решительно, и как результат – обострение продовольственного кризиса удалось избежать. Это один из наиболее значимых международных результатов всей осенью. Когда мир объединен, у террористов нет шансов, – считает президент Украины.

По словам Зеленского, на следующей неделе правительство Украины запустит еще одно фандрейзинговое направление, в рамках которого будут собирать деньги для флота морских дронов.