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В историческом районе Стамбула прогремел взрыв

Илья Нежигай, редактор ленты
В историческом районе Стамбула прогремел взрыв

На востоке Стамбула, Турция, вечером 15 ноября прогремел мощный взрыв.

По предварительным данным местных СМИ, взорвался заминированный автомобиль в районе Фатих, сообщает, в частности, портал Mynet.

На видео, опубликованных после взрывов, можно увидеть три машины, которые охвачены огнем.

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На данный момент детали взрыва выясняются. Информация о погибших или пострадавших отсутствует.

Взрыв произошел в историческом центре Стамбула, где расположена большая часть достопримечательностей города.

Ранее, 13 ноября, на одной из наиболее популярных пешеходных улиц в центре Стамбула — Истикляль — произошел взрыв. В результате инцидента погибли шесть человек, более 50 людей получили ранения.

Фото: AZ

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