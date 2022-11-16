В историческом районе Стамбула прогремел взрыв
На востоке Стамбула, Турция, вечером 15 ноября прогремел мощный взрыв.
По предварительным данным местных СМИ, взорвался заминированный автомобиль в районе Фатих, сообщает, в частности, портал Mynet.
На видео, опубликованных после взрывов, можно увидеть три машины, которые охвачены огнем.
На данный момент детали взрыва выясняются. Информация о погибших или пострадавших отсутствует.
A car has exploded in Istanbul’s Fatih tonight. No initial reports of casualties pic.twitter.com/Bf8EJXMPv0
— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 15, 2022
Взрыв произошел в историческом центре Стамбула, где расположена большая часть достопримечательностей города.
[ ???????? TURQUIE ]
????Une explosion a eu lieu à Istanbul, il n’est pour l’instant pas clair s’il s’agit d’un accident ou d’un acte terroriste. pic.twitter.com/pyOD2gPtZX
— (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) November 15, 2022
Ранее, 13 ноября, на одной из наиболее популярных пешеходных улиц в центре Стамбула — Истикляль — произошел взрыв. В результате инцидента погибли шесть человек, более 50 людей получили ранения.
Фото: AZ