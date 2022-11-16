Ноябрь, 15 в 23:54

На востоке Стамбула, Турция, вечером 15 ноября прогремел мощный взрыв.

По предварительным данным местных СМИ, взорвался заминированный автомобиль в районе Фатих, сообщает, в частности, портал Mynet.

На видео, опубликованных после взрывов, можно увидеть три машины, которые охвачены огнем.

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На данный момент детали взрыва выясняются. Информация о погибших или пострадавших отсутствует.

A car has exploded in Istanbul’s Fatih tonight. No initial reports of casualties pic.twitter.com/Bf8EJXMPv0 — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 15, 2022

Взрыв произошел в историческом центре Стамбула, где расположена большая часть достопримечательностей города.

[ ???????? TURQUIE ] ????Une explosion a eu lieu à Istanbul, il n’est pour l’instant pas clair s’il s’agit d’un accident ou d’un acte terroriste. pic.twitter.com/pyOD2gPtZX — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) November 15, 2022

Ранее, 13 ноября, на одной из наиболее популярных пешеходных улиц в центре Стамбула — Истикляль — произошел взрыв. В результате инцидента погибли шесть человек, более 50 людей получили ранения.

Фото: AZ