На востоке Стамбула, Турция, вечером 15 ноября прогремел мощный взрыв.

По предварительным данным местных СМИ, взорвался заминированный автомобиль в районе Фатих, сообщает, в частности, портал Mynet.

На видео, опубликованных после взрывов, можно увидеть три машины, которые охвачены огнем.

На данный момент детали взрыва выясняются. Информация о погибших или пострадавших отсутствует.

A car has exploded in Istanbul’s Fatih tonight. No initial reports of casualties pic.twitter.com/Bf8EJXMPv0

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 15, 2022