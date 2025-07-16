Страны-владельцы ЗРК Patriot обсудят помощь Украине на следующей неделе

Страны, владеющие передовыми зенитно-ракетными комплексами Patriot, главные союзники Украины, соберутся на следующей неделе для обсуждения дальнейших поставок ПВО Киеву.

ЗРК Patriot для Украины: что известно

По словам президента США Дональда Трампа, Вашингтон предоставит Украине определенное количество систем Patriot. Точная цифра пока не разглашается. Как подчеркнул глава Белого дома, финансирование этой поставки возьмет на себя Европейский Союз.

К инициативе по совместному финансированию систем Patriot выразили желание присоединиться Германия, Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Великобритания, Нидерланды и Канада. Об этом в понедельник заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

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Patriot является одной из самых эффективных в мире систем противовоздушной обороны, способной уничтожать как баллистические, так и крылатые ракеты.

Их радар имеет дальность более 150 км, а сами комплексы могут одновременно поражать несколько целей, что делает их незаменимыми в защите больших городских территорий и критически важной инфраструктуры.

Помимо технического преимущества, поставка Patriot посылает четкий сигнал политической поддержки со стороны США и НАТО.

Это укрепляет моральный дух украинского общества и демонстрирует долгосрочную приверженность союзников делу защиты Украины.

Источник : Sky News

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