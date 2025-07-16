РФ массово применяет дроны и стянула мобилизованных из “ЛДНР”: ситуация на Покровском направлении

Ситуация на Покровском направлении тяжелая, но контролируемая, враг с большой интенсивностью применяет дроны.

Применение дронов на Покровском направлении

Российские военные постоянно пытаются продвигаться на позиции, рассказал в эфире телемарафона Єдині новини главный сержант взвода беспилотных авиационных комплексов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады десантно-штурмовых войск Кирилл Федеренков. Однако наши военные сдерживают врага, ситуация контролируемая.

К тому же, РФ постоянно применяет дроны, их количество в небе постоянно растет.

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— Да, большое количество дронов и оптоволокно, и обычных FPV, и они увеличивают расстояние и количество их присутствия как на позициях, так и в тыловых городах, которые находятся за линией ответственности нашей бригады, — добавил он.

Противник использует на Покровском направлении пехотные группы, технику в виде мотоциклов или баггов.

— В принципе, неважно, кто едет, пехота, техника, мы стараемся сдерживать любое передвижение врага, — добавил он.

К тому же, армия РФ стянула на Покровское направление как мобилизованных россиян, так и мобилизованных из так называемых ЛНР и ДНР.

Друзі ДШВ

Друзі ДШВ – это сайт, на котором все могут донатить на нужды Десантно-штурмовых войск.

Проект создан для надежной и долгосрочной поддержки украинских воинов, которые будут эффективно выполнять боевые задачи, имея необходимые комплексы РЭБ, дроны и другое вооружение.

Также собственным примером можно показать, что украинская армия – это сильные и мотивированные воины.

Чтобы присоединиться к Десантно-штурмовым войскам, нужно оставить заявку на сайте и пройти предварительную подготовку.

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