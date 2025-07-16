Вечером среды, 16 июля, российские войска осуществили атаку на город Никополь, что в Днепропетровской области, применив ударный дрон типа FPV. В результате попадания загорелся грузовой автомобиль.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Россияне атаковали дроном грузовик в Никополе

Во время того, как спасатели прибыли для ликвидации последствий обстрела и пожара, враг нанес повторный удар, снова использовав беспилотник.

В результате второй атаки трое спасателей получили ранения. Пострадавшие были оперативно госпитализированы.

Кроме того, в результате атаки дронов ранения получили и двое гражданских лиц — мужчина и женщина.

Пожар, охвативший площадь 6 квадратных метров, удалось оперативно потушить.

Напомним, в этот же день, 16 июля, российская армия сбросила авиационную бомбу на центр города Доброполье в Донецкой области. В результате погибли двое мирных жителей, еще 27 человек получили ранения.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении выразил соболезнования родным пострадавших в результате удара по Доброполью.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 239-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

