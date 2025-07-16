САП подтвердила открытие дела, к которому может быть причастна Стефанишина

Специализированная антикоррупционная прокуратура подтвердила факт открытия уголовного производства, к которому потенциально может быть причастна вице-премьер-министр — министр юстиции Украины Ольга Стефанишина.

Об этом говорится в сообщении САП.

САП прокомментировала открытие дела против должностных лиц АРМА

— Учитывая общественный резонанс, запросы СМИ, а также распространение некорректной информации, сообщаем следующее. Прокурорами САП начато уголовное производство по факту возможного злоупотребления своим служебным положением должностными лицами Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (ч. 2 ст. 364 УК Украины), — указано в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что проведение досудебного расследования в рамках этого уголовного производства поручено детективам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

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Ранее об открытии производства сообщил народный депутат от фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко.

По его словам, уголовное дело касается вице-премьер-министра — главы Министерства юстиции Украины Ольги Стефанишиной.

Напомним, издание Громадське опубликовало расследование, что министр юстиции Украины Ольга Стефанишина пользуется квартирой, которая принадлежит ее матери — Надежде Кравец. При этом информация об этой недвижимости отсутствует в декларации чиновницы.

Ранее в расследовании УП говорилось о том, что лица из близкого окружения Ольги Стефанишиной получили в управление через Национальное агентство по розыску и управлению активами (АРМА) четыре крупных объекта недвижимости.

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