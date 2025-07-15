В Албании погибла украинка, спасая свою дочь

11 июля в Албании в результате несчастного случая на воде погибла гражданка Украины 1983 года рождения. Женщина спасала свою дочь, которая начала тонуть в море.

Об этом сообщили в МИД Украины.

Смерть украинки в Албании

По информации родственников, женщина приехала в Албанию на отдых.

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— Смерть гражданки наступила в результате несчастного случая на воде. Принято решение о перевозке тела в Украину. Консульский должностное лицо оказывает помощь в репатриации тела умершей гражданки Украины, — подчеркнули в МИД.

Ситуация находится на контроле посольства Украины в Албании.

Что известно о погибшей украинке

Известно, что погибшую зовут Оксана Держило-Сухораб, она жительница Львова.

Женщина с двумя дочерьми отдыхали в албанском городе Влера. По данным албанских СМИ, семья пошла купаться в море, когда это было опасно. В какой-то момент старшая дочь начала тонуть, поэтому женщина бросилась ее спасать. Однако усилия женщины оказались тщетными — она не смогла спасти дочь и сама погибла.

Отмечается, что семья отдыхала на частном пляже, где не было спасателей. Из воды женщину и девочку вытаскивали другие отдыхающие.

Сообщается, что скорая приехала только через полчаса из-за пробок. Украинку доставили в больницу Влеры без признаков жизни, а ее старшая дочь в тяжелом состоянии в реанимации. Девочка находится на искусственной вентиляции легких.

Во львовском лицее №94, где учится дочь погибшей, сообщили, что пострадала семья их ученицы Евы Сухораб.

— Поступила ужасная весть — во время отдыха в Албании трагически погибла мама нашей ученицы Евы Сухораб. Они все трое отдыхали на море, старшая сестра там в больнице, а наша Ева ожидает приезда родственников из Украины. Сейчас семья нуждается в нашей большой помощи, чтобы вернуть тело мамы домой, — говорится в сообщении лицея.

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