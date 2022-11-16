Ноябрь, 16 в 1:18

При создании НАТО был принят Североатлантический договор, который состоит из 14 статей. Пункт о коллективной обороне, который содержится в 5 статье, является одним из основополагающих, а значит и одним из самых известных.

После того, как 15 ноября Россия нанесла ракетные удары по городам Украины, некоторые из снарядов РФ упали на территории Польши и убили двух человек. Сейчас страны-члены НАТО, среди которых есть и Польша, проводят консультации касательно реакции Североатлантического союза, среди которых, в частности, может быть и применение статьи 5 договора НАТО.

Факты ICTV собрали все детали о том, что такое статья о коллективной обороне Североатлантического союза.

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5 статья НАТО — что это

Когда в 1949 году зарождалось НАТО, основополагающей задачей Североатлантического договора — учредительного договора НАТО — было создание пакта взаимной помощи с целью противостояния возможным попыткам Советского Союза распространить свое влияние на другие части континента, за пределы Восточной Европы.

Государства-члены НАТО договорились, что договор должен основываться на солидарности — статья 5 этого договора о коллективной обороне фактически стала сердцевиной военного блока.

Статья 5 договора Североатлантического союза предусматривает, что нападение на одного участника НАТО является нападением на всех его членов и вызывает ответ всех государств-членов Союза. Решение о применении 5 статьи НАТО принимается после консультаций между участниками блока.

Принцип коллективной обороны занимает центральное место в учредительном договоре НАТО, что является исключительным и незыблемым принципом, который объединяет всех членов организации, обязывая их защищать друг друга и создавая дух солидарности внутри военного блока.

В случае введения в действие Статьи 5, государства — члены НАТО могут оказывать любую помощь, которую считают целесообразным в соответствии с обстоятельствами. Это обязанность каждой отдельной страны, и каждая страна будет решать, какую именно помощь она считает целесообразным предоставить в каждом конкретном случае. Помощь будет предоставляться в координации с другими членами НАТО, причем не всегда речь идет об исключительно военной помощи. Характер помощи будет зависеть от наличия материальных ресурсов каждого из государств — участников. Итак, каждая отдельная страна сама будет решать, каким будет ее вклад.

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Когда применяют 5 статью НАТО

Согласно статье 5, в случае, если любое из государств — членов НАТО становится жертвой вооруженного нападения, все остальные без исключения члены будут считать этот акт насилия вооруженным нападением на них всех и примут все меры, которые сочтут целесообразным, чтобы помочь члену НАТО, подвергшемуся нападению.

В Договоре не детализировано, что именно считается “вооруженным нападением”, но другие международные договоры, такие как документы ООН, содержат широкий перечень признаков агрессии. Среди них, в частности, применение оружия государством против территории другого государства.

За историю существования НАТО статья 5 впервые была реализована после террористических атак в США 11 сентября 2001 года. Тогда меры по коллективной обороне включали более активный обмен разведданными, помощь Соединенным Штатам в вопросе патрулирования воздушного пространства и тому подобное.

Текст 5 статьи НАТО

Стороны соглашаются, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или в Северной Америке будет считаться нападением на них всех: и, соответственно, они договариваются, что в случае осуществления такого нападения каждая из них, реализуя свое законное право на индивидуальную или коллективную самооборону, подтвержденное Статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь той Стороне или Сторонам, подвергшимся нападению, и сразу осуществит, индивидуально или совместно с другими Сторонами, такие действия, которые будут считаться необходимыми, включая применение вооруженной силы, с целью восстановления и сохранения безопасности в Североатлантическом регионе. О каждом таком вооруженном нападении и обо всех мерах, принятых в связи с ним, будет немедленно сообщено Совету Безопасности ООН. Такие меры будут прекращены после того, как Совет Безопасности примет меры, необходимые для восстановления и поддержания международного мира и безопасности.

Данную статью дополняет Статья 6, в которой говорится, что “в случае применения Статьи 5 вооруженным нападением на одну или более Сторон следует считать вооруженное нападение, совершенное:

на территорию любой из Сторон в Европе или в Северной Америке, на алжирские департаменты Франции, на территорию Турции или на острова под юрисдикцией любой из Сторон, расположенные в зоне Северной Атлантики к северу от Тропика Рака;

на вооруженные силы, корабли или летательные аппараты любой из Сторон, находящихся в пределах этих территорий или в каком-то другом регионе Европы, где на момент вступления настоящего Договора в силу были размещены оккупационные войска любой из Сторон, а также в Средиземном море или в зоне Северной Атлантики к северу от Тропика Рака.

Пока неизвестно, вызовут ли российские атаки по Польше коллективный ответ Запада и поводом для введения 5 статьи Договора, но уже звучат заявления, что при принятии такого решения государства Союза будут учитывать то, насколько атака России была преднамеренной.

Источник: NATO