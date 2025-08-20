В России якобы согласны на гарантии безопасности с участием КНР, США и Европы

В России говорят, что якобы согласны на гарантии безопасности для Украины, но они должны обеспечиваться поровну при участии Китая, Соединенных Штатов и нескольких стран Европы.

Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров, слова которого передают росСМИ.

Гарантии безопасности для Украины

В комментарии российским СМИ Лавров заявил, что гарантии безопасности Украины должны обеспечиваться “на равной основе” Китаем, Соединенными Штатами, Великобританией и Францией.

Он также утверждал, что гарантии безопасности для Украины без участия Москвы это “путь в никуда”.

– Я уверен, что на Западе, прежде всего в Соединенных Штатах, прекрасно понимают, что серьезно обсуждать вопрос обеспечения безопасности без РФ – это утопия, это путь в никуда, – заявил Лавров.

Накануне генсек НАТО Марк Рютте сказал, что над концепцией гарантий безопасности для Украины работает большая группа из 30 государств, среди которых не только европейские союзники, но и партнеры из других регионов мира, в частности Австралия и Япония.

Этим процессом совместно руководят премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон.

