США дополнительно выделит $400 млн для оборонных нужд Украины

Ноябрь, 23 в 17:54

Президент США Джо Байден поручил Госдепу выделить дополнительные $400 млн для оборонных нужд Украины. В частности на обучение и подготовку военных.

Об этом сообщили в Белом доме.

— В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, включая раздел 621 Закона об иностранной помощи 1961 года, я делегирую Государственному секретарю полномочия выделить 400 млн долларов США на предметы оборонного назначения и услуги Министерства обороны, а также военное образование и подготовку, чтобы оказать помощь Украине, — говорится в сообщении Байдена.

Помощь от США направлена на оборонные нужды Украины, а также на военное образование и подготовку военных.

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Напоминаем, сегодня, 23 ноября, враг совершил на масштабный ракетный обстрел нашей страны. Ракетные удары пришлись по энергетической инфраструктуре, поэтому во всей стране применены аварийные отключения электроэнергии.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отреагировал на обстрелы, отметив, что государство-террорист в очередной раз продемонстрировало миру свою сущность.