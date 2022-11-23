США дополнительно выделит $400 млн для оборонных нужд Украины
Президент США Джо Байден поручил Госдепу выделить дополнительные $400 млн для оборонных нужд Украины. В частности на обучение и подготовку военных.
Об этом сообщили в Белом доме.
— В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, включая раздел 621 Закона об иностранной помощи 1961 года, я делегирую Государственному секретарю полномочия выделить 400 млн долларов США на предметы оборонного назначения и услуги Министерства обороны, а также военное образование и подготовку, чтобы оказать помощь Украине, — говорится в сообщении Байдена.
Помощь от США направлена на оборонные нужды Украины, а также на военное образование и подготовку военных.
Напоминаем, сегодня, 23 ноября, враг совершил на масштабный ракетный обстрел нашей страны. Ракетные удары пришлись по энергетической инфраструктуре, поэтому во всей стране применены аварийные отключения электроэнергии.
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отреагировал на обстрелы, отметив, что государство-террорист в очередной раз продемонстрировало миру свою сущность.