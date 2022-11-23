Ноябрь, 23 в 16:26

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отреагировал на масштабный ракетный обстрел нашей станы Россией 23 ноября, отметив, что государство-террорист в очередной раз продемонстрировало миру свою сущность.

В своем Telegram-канале он отметил, что ракетные удары пришлись по энергетической инфраструктуре, поэтому по всей стране применяются аварийные отключения электроэнергии. Это вынужденный шаг, чтобы избежать аварий и разбалансировки системы, в тоже время ремонтные бригады уже начали восстанавливать поврежденную инфраструктуру.

— В правительстве мы провели оперативное совещание с руководителями дипломатических миссий и учреждений Украины за рубежом с участием глав Минэнерго и Укренерго. Определили приоритетность поставок в Украину энергетического оборудования от партнеров, в частности для ремонта поврежденной инфраструктуры и обеспечения Пунктов несокрушимости, — подчеркнул Шмыгаль.

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Премьер-министр добавил, что он дал задачу Минэнерго наладить круглосуточную тесную координацию с МИДом и таможней. Энергетическое оборудование должно поступать в Украину быстро и бесперебойно.

Напомним, ранее Укренерго сообщило, что в Украине сутки будут действовать аварийные отключения света.

Фото: Денис Шмыгаль