Ноябрь, 26 в 13:45

Кремль разрабатывает проект указа диктатора Владимира Путина, который запретит российским компаниям и любым трейдерам, покупающим нефть, продавать ее любому, кто участвует в ограничении предельной цены.

Об этом сообщает анонимный источник, осведомленный в данном вопросе, в комментарии изданию Bloomberg. Указ РФ будет запрещать иметь дело как с компаниями, так и со странами, которые присоединятся к механизму ограничения цен.

— По сути, это запретит любые ссылки на ограничение цены в контрактах на российскую сырую нефть или нефтепродукты, а также запретит отгрузки, предназначенные для любых стран, которые введут ограничения, — говорится в сообщении.

Европейский Союз пытается договориться о том, насколько строгим должно быть ограничение стоимости. Предварительно, речь идет в $65 за баррель (почти 159 л), что значительно выше предельной цены основной российской экспортной нефти.

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Среди дипломатов остаются разногласия по поводу уровня цен, поэтому переговоры были перенесены на 28 ноября.

Российский диктатор Владимир Путин и несколько других должностных лиц РФ неоднократно заявляли, что страна не будет снабжать энергию тем, кто присоединится к ограничению цен.

Вместо этого РФ планирует перенаправить поставки нефти на “рыночно-ориентированных партнеров” или сократить добычу сырья, заявил российский вице-премьер-министр Александр Новак.

Индия, Турция и другие большие страны не участвуют в переговорах. Вероятно, они без проблем будут продолжать покупать российскую нефть, поскольку последнее предложение имеет ограничение, значительно превышающее текущие рыночные цены.