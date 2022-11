Глава МИД Литвы призвал страны НАТО предоставить Украине танки

Страны НАТО должны принять политическое решение отправить в Украину современные боевые танки, чтобы дать Киеву военное преимущество против российских оккупационных войск зимой.

Такое заявление сделал глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис во вторник, 29 ноября, во время встречи глав МИД НАТО в Бухаресте.

Он сказал, что украинские власти сообщили ему, что у него есть пилоты, способные управлять боевыми танками НАТО, предполагая, что некоторые из них уже прошли соответствующую подготовку на территории стран Североатлантического договора.

My message to fellow foreign ministers at today’s NATO meeting is simple: Keep calm and give tanks. pic.twitter.com/Z7rynLp4tB

— Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) November 29, 2022