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Глава МИД Литвы призвал страны НАТО предоставить Украине танки

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Габріелюс Ландсбергіс
Фото: Getty Images

Страны НАТО должны принять политическое решение отправить в Украину современные боевые танки, чтобы дать Киеву военное преимущество против российских оккупационных войск зимой.

Такое заявление сделал глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис во вторник, 29 ноября, во время встречи глав МИД НАТО в Бухаресте.

— Я общался с несколькими военными экспертами, и я слышу ответ, что если мы предоставим танки к зиме, скажем, к январю, это может иметь значение, — сказал он.

Он сказал, что украинские власти сообщили ему, что у него есть пилоты, способные управлять боевыми танками НАТО, предполагая, что некоторые из них уже прошли соответствующую подготовку на территории стран Североатлантического договора.

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— Мое послание коллегам-министрам иностранных дел на сегодняшнем заседании НАТО простое: сохраняйте спокойствие и оставьте танки, – написал Ландсбергис в Twitter.

Сегодня в Бухаресте было запланировано заседание министров иностранных дел стран НАТО, во время которого обсудили пути усиления поддержки Украины и других партнеров, которые сталкиваются с давлением России.

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Источник: The Guardian
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