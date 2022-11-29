Глава МИД Литвы призвал страны НАТО предоставить Украине танки

Ноябрь, 29 в 19:38

Страны НАТО должны принять политическое решение отправить в Украину современные боевые танки, чтобы дать Киеву военное преимущество против российских оккупационных войск зимой.

Такое заявление сделал глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис во вторник, 29 ноября, во время встречи глав МИД НАТО в Бухаресте.

— Я общался с несколькими военными экспертами, и я слышу ответ, что если мы предоставим танки к зиме, скажем, к январю, это может иметь значение, — сказал он.

Он сказал, что украинские власти сообщили ему, что у него есть пилоты, способные управлять боевыми танками НАТО, предполагая, что некоторые из них уже прошли соответствующую подготовку на территории стран Североатлантического договора.

Сейчас смотрят

— Мое послание коллегам-министрам иностранных дел на сегодняшнем заседании НАТО простое: сохраняйте спокойствие и оставьте танки, – написал Ландсбергис в Twitter.

My message to fellow foreign ministers at today’s NATO meeting is simple: Keep calm and give tanks. pic.twitter.com/Z7rynLp4tB — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) November 29, 2022

Сегодня в Бухаресте было запланировано заседание министров иностранных дел стран НАТО, во время которого обсудили пути усиления поддержки Украины и других партнеров, которые сталкиваются с давлением России.