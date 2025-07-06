Алюминий в антиперспирантах: дерматолог рассказала о реальном вреде для здоровья
Дерматолог Вера Павлова объяснила, насколько опасен для здоровья содержащийся в антиперспирантах алюминий, а также рассказала, как выбрать правильный дезодорант и антиперспирант.
Для кого опасен алюминий в дезодорантах
По словам медика, соли алюминия, содержащиеся в большинстве популярных антиперспирантов, помогают закупоривать потовые железы, блокируя тем самым обильное потовыделение.
Как объяснила врач, алюминий в средствах против пота не представляет угрозы для здоровья большинства людей. Исключение представляют пациенты с хронической почечной недостаточностью, так как у них могут возникнуть проблемы с выведением металла из организма.
К группе риска врачи также относят и людей с заболеваниями костей: повышенный уровень алюминия в организме может ослаблять кости.
Где еще содержится алюминий
По словам Веры Павловой, алюминий может также содержаться и в некоторых косметических средствах, в частности, в некоторых кремах, зубных пастах, тенях для век, пудрах и румянах.
— Возможными рисками являются аллергические реакции, раздражение кожи. Если есть беспокойство по поводу накопления металлов в организме, можно обратиться к врачу и сдать необходимые анализы, — отметила дерматолог.
Как выбрать дезодорант и антиперспирант
По словам эксперта, в первую очередь следует обратить внимание на состав средства. В антиперспирантах и дезодорантах следует избегать таких веществ, как:
- парабены (несут угрозу для эндокринной системы);
- триклозан (антибактериальный компонент, который при длительном использовании может способствовать стойкости микробов на коже).
— Меньше всего раздражают кожу антиперспиранты в форме стеков. Они подойдут для чувствительной кожи, однако могут оставлять следы на темной одежде, – объясняет врач-дерматолог.
Чувствительной или поврежденной коже подойдут средства без спиртов, отдушек и красителей, поясняет врач.
Источник: Вікна