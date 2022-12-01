Декабрь, 01 в 11:21

Авиабаза вооруженных сил Испании в муниципалитете Торрехон-де-Ардос под Мадридом получила посылку с возможным взрывным устройством.

Об этом сообщает испанское издание El Periodico.

Конверт, аналогичный тем, которые были отправлены в эту среду в посольство Украины и в сарагосскую оружейную компанию Instalaza, прибыл сегодня утром на авиабазу Торрехон-де-Ардос.

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Между 03:00 и 04:00 утра системы безопасности базы обнаружили подозрительный конверт. Рентгеновский анализ показал наличие внутри некоего механизма.

На базу сразу же прибыли сотрудники национальной полиции и национальной гвардии. Территорию оцепили. Следователи полиции изучают содержимое конверта.

Подозрительный конверт был адресован спутниковому центру.

Ранее национальная полиция Испании уже расследовала, есть ли связь между посылкой, которую отправили в посольство Украины в Мадриде, и письмом, полученным вчера днем ​​сарагосской оружейной компанией Instalaza.

Instalaza — оружейная компания, в которой работает более 150 человек на трех заводах, расположенных в Сарагосе. Компания производит системы запуска ракет, ручные гранаты и приборы ночного видения, а также гранатометы типа C90 и Alcotán. Свою продукцию компания экспортирует более чем в 35 стран.

30 ноября в украинском посольстве в Испании произошел взрыв. В посольство принесли конверт, который взорвался в руках коменданта дипучреждения.

Впоследствии глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поручил усилить меры безопасности во всех украинских дипломатических учреждениях.