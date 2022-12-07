Декабрь, 07 в 10:05

Сенат США согласовал проект оборонного бюджета на 2023 год – он составит $848 млрд.

Документ обнародован на сайте Конгресса США.

Американские законодатели согласились предоставить Украине не менее $800 млн на безопасность, что на $500 млн больше, чем запрашивал президент Джо Байден ранее в этом году.

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Также в бюджете предусмотрена помощь Тайваню на расширение сотрудничества в области безопасности на сумму до $10 млрд в течение пяти лет.

В общем законопроект предусматривает расходы на оборону на $45 млрд больше, чем запросил Байден, поскольку во время обсуждения в Конгрессе стремились устранить последствия глобальной инфляции и предоставить Украине дополнительную помощь в сфере безопасности.

Этот бюджет может стать самым большим в истории США, если его поддержат конгрессмены и сенаторы, а затем подпишет президент Джо Байден.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи обсудили поддержку Украины и в очередной раз осудили вторжение России.

Лидеры двух стран пообещали продолжать помощь Украине столько, сколько это будет необходимо.