Декабрь, 01 в 23:53

После встречи между президентами Соединенных Штатов Джо Байденом и Франции Эмманюэлем Макроном, они опубликовали совместное заявление, в котором осуждают вторжение России в Украину.

Как говорится в заявлении, лидеры двух государств пообещали продолжить помощь Украине столько, сколько это будет необходимо.

— Президенты решительно осуждают незаконную агрессивную войну России против Украины и отмечают, что умышленные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру являются военными преступлениями, за которые виновные должны быть привлечены к ответственности. Они также осуждают и отвергают незаконную попытку аннексии Россией суверенной украинской территории, что является явным нарушением международного права, — говорится в начале заявления.

Кроме того, Соединенные Штаты и Франция осудили преднамеренные эскалационные шаги России, в частности ее безответственную ядерную риторику и дезинформацию относительно вероятных химических атак, а также программ биологического и ядерного оружия.

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Макрон и Байден подтвердили неизменную поддержку своих стран в защите Украиной своего суверенитета и территориальной целостности, включая предоставление политической, безопасности, гуманитарной и экономической помощи Украине “столько времени, сколько ей потребуется”.

— Это включает предоставление значительных ресурсов для поддержания устойчивости украинского гражданского населения в течение зимы, в том числе увеличение поставок систем противовоздушной обороны и оборудования, необходимого для ремонта энергетической сети Украины, — добавляется в сообщении.

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США и Франция планируют продолжить работу с партнерами и союзниками по координации усилий по оказанию помощи, в т. ч. на международной конференции, которая состоится в Париже 13 декабря 2022 года.

Они также намерены продолжать оказывать мощную прямую бюджетную поддержку Украине и призвать международные финансовые институты увеличить объемы своей финансовой помощи.

В заявлении Джо Байдена и Эммануэля Макрона стороны подтвердили “свою непоколебимую решимость привлечь Россию к ответственности за широко задокументированные зверства и военные преступления, совершенные как ее регулярными вооруженными силами, так и ее марионетками, включая наемников, таких как Вагнер и другие”.

Привлечение РФ к ответственности Франция и США планируют реализовать путем поддержки международных механизмов, включая Международный уголовный суд, генерального прокурора Украины, Следственную комиссию Совета ООН по правам человека и Московский механизм ОБСЕ, а также прибегая к санкциям и другим средствам.

— Соединенные Штаты и Франция остаются преданными преодолению более широких последствий российской войны, включая сотрудничество с международным сообществом с целью повышения устойчивости к перебоям в поставках продовольствия и энергии, — говорится в сообщении.

Ранее президент Джо Байден заявил, что готов начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если тот будет готов обсудить прекращение войны против Украины.