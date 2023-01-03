Январь, 03 в 13:51

Турецкая газета Hurriyet раскрыла подробности сентябрьского обмена пяти командиров полка Азов на кума российского диктатора Виктора Медведчука, который состоялся в конце сентября 2022 года в Анкаре.

Также тогда в результате обмена между Украиной и государством-агрессором РФ домой вернулись 200 украинских военнопленных.

В публикации утверждается, что инициатором обмена выступила российская сторона. Когда украинцы на него согласились, переговоры по организации прошли в Анкаре с участием турецкой разведки.

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В день “X” в аэропорту Анкары приземлились два самолета: из России с пленными командирами полка Азов и из Украины с Медведчуком. Представители сторон поднялись на противоположные борта для установления лиц участников обмена и проверки их состояния здоровья.

Как отмечает издание Hurriyet, после этой процедуры был произведен обмен.

По версии газеты, одним из условий россиян было то, чтобы пять командиров Азова остались в Турции до окончания войны. Гарантии их безопасности дал тогда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Где сейчас находится Медведчук до сих пор неизвестно, но, как отмечает издание, с тех пор ни одна из сторон не нарушала соглашение.

В начале ноября командиры полка Азов встретились со своими родными в Турции.

В конце декабря посол Украины в Турции Василий Бондарь рассказал, что освобожденные из плена командиры из Азовстали находятся в комфортных условиях, а их семьи могут приехать к ним на Новый год.

Источник: Hurriyet