Освобожденные из плена командиры из Азовстали находятся в комфортных условиях в Турции – посол

Декабрь, 23 в 19:30

Посол Украины в Турции Василий Бондарь рассказал, что освобожденные из российского плена командиры из Азовстали находятся на турецкой территории в комфортных условиях – семьи могут приехать к ним на Новый год.

Об этом он рассказал в комментарии Радіо Свобода.

Посол добавил, что украинские защитники снабжены лекарствами, едой, а также спортивными тренажерами. В целом, по его оценке, их состояние улучшилось.

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– Что, конечно, ограничено – это передвижение и свободный доступ к коммуникациям с внешним миром. Это, прежде всего, связано с вопросами безопасности, поскольку есть информация об угрозе их физического уничтожения. И второе – это условия дальнейших обменов, поскольку многие наши герои продолжают находиться в российских застенках, и нам нужно проводить работу по их освобождению, – пояснил дипломат.

Он подчеркнул, что надеется, что будет время, чтобы защитники смогли показать, как они изменились с момента освобождения из плена.

Напомним, в сентябре Украина провела самый большой обмен пленными с РФ с начала полномасштабного вторжения.

Среди 215 освобожденных из российского плена людей 188 – защитники Азовстали и Мариуполя. Эта цифра включает в себя командиров из Азовстали.

Позже стало известно, что в Турции под личными гарантиями защиты президента Реджепа Тайипа Эрдогана находятся командир Азова Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламарь (Калина), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), старший офицер Азова Олег Хоменко и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега.

Фото: полк Азов