В Украину с освобожденными защитниками вернули питбуля с Азовстали, которого дарили Кадырову

Декабрь, 31 в 20:02

В Украину вместе со 140 освобожденными воинами вернули собаку, которую вывезли вместе с защитниками Мариуполя с завода Азовсталь на территорию РФ еще весной.

Об этом сообщили в Координационном штабе Украины по вопросам обращения с военнопленными. По данным штаба, собаку принудительно вывезли вместе с украинскими бойцами в Россию.

— Домой удалось вернуть хвостатого друга украинских воинов — собаку породы американский питбультерьер. Пес был эвакуирован из Азовстали вместе с защитниками Мариуполя, но потом был вывезен в Россию, — отмечают в штабе.

Эту информацию подтвердил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, опубликовав соответствующее фото с собакой.

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По неофициальным данным, питбуля по кличке Адидас, которого принудительно вывезли в Россию, якобы подарили главе Чечни Рамзану Кадырову. Известно, что он дал псу новую кличку — Борз (переводится с чеченского языка как волк).