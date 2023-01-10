Январь, 10 в 14:45

Украинский бизнесмен Константин Жеваго, подозреваемый в растрате более 2,5 млрд грн, вышел под залог во Франции.

Украинские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что бизнесмен внес залог в размере €1 млн.

На данный момент он не имеет права покидать материковую часть Франции, где его арестовали.

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Отмечается, что Жеваго должен являться в отделение полиции трижды в неделю и проживать по указанному адресу в Куршевеле в департаменте Савойя.

28 декабря стало известно о задержании Константина Жеваго на элитном курорте Куршевель французскими стражами порядка. Экс-нардепа и акционера банка Финансы и Кредит подозревают в причастности к завладению 2,5 млрд грн этого банка.

Суд города Шамбери во время рассмотрения дела об экстрадиции Жеваго в Украину перенес заседание на 19 января. Адвокаты бизнесмена в начале слушания заявили, что им нужно больше времени для рассмотрения дела, с чем судьи согласились, назначив новую дату.