Декабрь, 28 в 13:41

На элитном курорте Куршевель французские правоохранители задержали бывшего нардепа, акционера банка Финансы и Кредит Константина Жеваго, которого подозревают в причастности к завладению 2,5 млрд грн этого банка.

Готовятся документы для его экстрадиции в Украину, сообщает Государственное бюро расследований.

Еще в декабре 2019 года суд разрешил арестовать Жеваго. За эти два года ГБР в тесном взаимодействии с Офисом генпрокурора провели огромную работу, в частности подготовили ходатайство о заключении под стражу до получения требования о выдаче (экстрадиции) экс-нардепа в 38 стран.

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В ответ на такой запрос 27 декабря Жеваго задержали представители криминальной полиции Франции в одной из гостиниц Куршевеля.

Сегодня в суде города Шамбери запланировано избрание экстрадиционного ареста.

В рамках расследования производства относительно растраты $113 млн банка Финансы и Кредит Жеваго и еще нескольким топ-менеджерам финучреждения было сообщено о подозрении по трем статьям УКУ — ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209.

Также наложен арест на имущество олигарха и связанных с ним юридических лиц, в частности акции его предприятий на сотни миллионов гривен, корпоративные права обществ и 26 объектов недвижимости.

В октябре 2020 года арестованные активы более чем на 300 млн грн были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

В сентябре 2019 года Жеваго заочно вручили подозрение по делу о растрате 2,5 млрд грн банка Финансы и Кредит. А в октябре того же года его объявили в розыск.