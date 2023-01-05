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Факты / Україна / Экономика

Французский суд перенес рассмотрение экстрадиции Жеваго в Украину — новая дата

Валентина Летяк, редактор ленты
Костянтин Жеваго
Фото: УНИАН

Суд во французском городе Шамбери на сегодняшнем заседании перенес на 19 января слушания относительно экстрадиции бывшего нардепа и олигарха Константина Жеваго в Украину.

Его адвокаты в начале слушаний 5 января заявили суду, что им нужно больше времени для рассмотрения дела, с чем судьи согласились, назначив новую дату, сообщает Reuters.

В то же время суд еще должен решить вопрос о пребывании Жеваго за решеткой, поскольку он просил разрешения выйти из тюрьмы до следующего слушания, пообещав выполнить все требования и внести миллион евро залога.

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48-летнего бывшего нардепа, владельца банка Финансы и Кредит Константина Жеваго задержали в конце декабря на элитном курорте Куршевель во Франции по запросу Украины.

Миллиардер находился в розыске с 2019 года по подозрению в хищении и отмывании $113 млн обанкротившегося банка.

Накануне, 4 января, Фонд гарантирования вкладов физических лиц обратился в Хозяйственный суд Киева с иском к Константину Жеваго о возмещении убытков банка Финансы и Кредит и его кредиторов на почти 46 млрд грн.

Источник: Reuters
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