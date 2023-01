Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции — Дуда

Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции.

Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда во время совместного брифинга во Львове с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Литвы Гитанасом Науседой.

В среду, 11 января, во Львове прошла встреча президентов Украины, Литвы и Польши. Главы государств подписали общую декларацию президентов Люблинского треугольника.

В ходе встречи президенты стран в формате Люблинского треугольника обсудили военную поддержку Украины против российской агрессии и интеграцию Украины в ЕС и НАТО.

Как сообщил государственный секретарь Канцелярии президента Польши Якуб Кумох, в совместной декларации Люблинского треугольника, в частности, речь идет о совместном восстании 1863-64 годов и “сопротивлении против тирании с Востока”.

Prezydent @AndrzejDuda spotkał się we Lwowie z prezydentami @ZelenskyyUa @GitanasNauseda . We wspólnej deklaracji Trójkąta Lubelskiego odwołanie do wspólnego powstania 1863-64 i do wspólnej Pierwszej Rzeczypospolitej „szańca przeciwko tyranii ze Wschodu”. pic.twitter.com/WYxjmLfjAU

— Jakub Kumoch (@JakubKumoch) January 11, 2023