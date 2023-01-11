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Факты / Україна

Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции — Дуда

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Дуда і Зеленський
Фото: Офис президента

Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции.

Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда во время совместного брифинга во Львове с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Литвы Гитанасом Науседой.

— Рота танков Leopard Украине будет передана в рамках создания международной коалиции. Такое решение уже есть в Польше, – сказал Дуда.

В среду, 11 января, во Львове прошла встреча президентов Украины, Литвы и Польши. Главы государств подписали общую декларацию президентов Люблинского треугольника.

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В ходе встречи президенты стран в формате Люблинского треугольника обсудили военную поддержку Украины против российской агрессии и интеграцию Украины в ЕС и НАТО.

Как сообщил государственный секретарь Канцелярии президента Польши Якуб Кумох, в совместной декларации Люблинского треугольника, в частности, речь идет о совместном восстании 1863-64 годов и “сопротивлении против тирании с Востока”.

11 января президент Зеленский прибыл во Львов. Он посетил Лычаковское кладбище и почтил память погибших защитников Украины.

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