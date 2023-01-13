Январь, 13 в 12:31

Около половины членов Еврокомиссии посетят Киев 2 февраля, за день до проведения саммита Украина-ЕС.

Об этом сообщила агентству AFP спикер Европейской комиссии Дана Спинант.

По ее словам, “около 15 еврокомиссаров” из 27 могут посетить Украину. В ходе визита в Киев они встретятся с членами украинского правительства.

Спинант уточнила, что в состав делегации войдут еврокомиссары, занимающиеся вопросами, связанными с Украиной: такими как “финансовые вопросы, членство в ЕС или энергетика”. Однако список еврокомиссаров еще окончательно не сформирован.

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Спинант подчеркнула, что визит 2 февраля продемонстрирует “масштаб нашей работы с Украиной” и подтвердит поддержку нашего государства со стороны Евросоюза.

Спикер Еврокомиссии фактически подтвердила информацию издания Politico. На днях журналисты сообщили, что в Киев в начале февраля собирается с визитом большая делегация Еврокомиссии, в состав которой могут войти “от 10 до 15 еврокомиссаров”. Они планируют провести консультации с Украиной на самом высоком уровне, чтобы в очередной раз продемонстрировать свою поддержку.

С идеей такого визита выступила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она предложила провести встречу еврокомиссаров с украинским правительством в Киеве в начале февраля. Целью визита является “дальнейшее углубление отношений” и демонстрация солидарности.

Как заявил изданию один из чиновников Еврокомиссии, это “признание прогресса, которого Украина достигает на своем пути в Европу”.

Как известно, 3 февраля в Киеве должен пройти новый саммит Украина-ЕС. В ходе этого мероприятия президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентами Европейского Совета и Еврокомиссии Шарлем Мишелем и Урсулой фон дер Ляйен. Темой обсуждения станет финансовая и военная поддержка Украины для борьбы с полномасштабным вторжением войск РФ.

Источник: France 24

Фото: Еврокомиссия