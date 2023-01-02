Где и когда состоится очередной саммит Украина – ЕС

Январь, 02 в 18:58

Новый саммит Украина — ЕС состоится 3 февраля в Киеве. О дате и месте его проведения сегодня договорились в ходе телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

– Собеседники обсудили ожидаемые результаты очередного саммита Украина – ЕС, который состоится 3 февраля этого года в Киеве, и договорились активизировать подготовительную работу, – сообщают в Офисе президента.

Лидеры обсудили ситуацию на фронте, последствия последних российских обстрелов ракетами и дронами, а также дальнейшее укрепление ВСУ путем поставок соответствующего оружия.

Президент ЕК заверила, что Европа будет поддерживать Украину в борьбе с российским агрессором до полной победы.

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Кроме того, Зеленский проинформировал фон дер Ляйен о ходе выполнения семи рекомендаций Еврокомиссии, которые были предоставлены в связи с получением статуса кандидата на членство в ЕС, и заверил, что Украина настроена вскоре завершить соответствующую работу с тем, чтобы уже в этом году начать предвступительные переговоры.

Ранее планировалось, что саммит Украина — ЕС состоится 3 февраля в Брюсселе.

Предыдущий саммит Украина — ЕС также прошел в Киеве осенью — 12 октября 2021 года.