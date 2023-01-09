Швеция: саммит Украина-ЕС состоится в Киеве 3 февраля

Январь, 09 в 18:56

По словам постоянного представителя Швеции при Европейском Союзе Ларса Даниэльссона, саммит Украина-ЕС состоится в Киеве 3 февраля.

Такую информацию он сообщил на встрече с журналистами в Брюсселе в понедельник, 9 января, пишет DW.

Он добавил, что “Украина и военная агрессия против Украины будет доминировать над всем, что будет делать Швеция во время председательства” в ЕС. Стокгольм планирует способствовать “сильному желанию” Киева приблизиться к членству в ЕС.

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Даниэльссон сообщил, что Евросоюз уже многое сделал для поддержки Украины, “но нужно делать больше, чтобы процесс поддержки – гуманитарной, финансовой, военной – не прекращался”.

По его словам, Швеция будет заниматься поиском возможности для привлечения к ответственности совершивших в Украине военные преступления, а также для использования замороженных российских активов для восстановления украинской инфраструктуры и экономики.

До этого пресс-секретарь президента Европейского совета Шарля Мишеля Баренд Лейтс отмечал, что саммит Украина-ЕС должен пройти в Брюсселе, и Владимир Зеленский уже получил на него приглашение.

Однако впоследствии стало известно, что в ЕС еще нет решения о том, где состоится саммит.

Место проведения саммита на сайте Европейского совета до сих пор не указано.