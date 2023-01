Авиакатастрофа в Непале: погибли все, кто был на борту — 72 человека

В Непале 15 января разбился пассажирский самолет ATR 72 местной авиакомпани Yeti Airlines, следовавший из столицы страны Катманду в Покхару.

Все 72 человека, находившиеся на борту, погибли. Среди них – 68 пассажиров и 4 члена экипажа.

Самолет упал перед заходом на посадку в аэропорту Покхары на склон холма и загорелся.

По данным администрации аэропорта, этим рейсом летели 15 иностранцев: пятеро граждан Индии, двое – из Южной Кореи, по одному — из Ирландии, Аргентины, Австралии и Франции, а также четверо россиян.

На месте падения авиалайнера продолжаются поисково-спасательные работы.

Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал созвал экстренное заседание правительства.

В соцсетях публикуют видео момента падения самолета и последствий крушения.

Horrifying last moments of an ATR plane crash from Nepal in Pokhara that was bound for Kathmandu. All 72 people on board are dead. pic.twitter.com/4JZIvnThPQ

— Wajahat Kazmi (@KazmiWajahat) January 15, 2023