Авиакатастрофа в Непале: погибли все, кто был на борту — 72 человека
В Непале 15 января разбился пассажирский самолет ATR 72 местной авиакомпани Yeti Airlines, следовавший из столицы страны Катманду в Покхару.
Все 72 человека, находившиеся на борту, погибли. Среди них – 68 пассажиров и 4 члена экипажа.
Самолет упал перед заходом на посадку в аэропорту Покхары на склон холма и загорелся.
По данным администрации аэропорта, этим рейсом летели 15 иностранцев: пятеро граждан Индии, двое – из Южной Кореи, по одному — из Ирландии, Аргентины, Австралии и Франции, а также четверо россиян.
На месте падения авиалайнера продолжаются поисково-спасательные работы.
Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал созвал экстренное заседание правительства.
В соцсетях публикуют видео момента падения самолета и последствий крушения.
Horrifying last moments of an ATR plane crash from Nepal in Pokhara that was bound for Kathmandu. All 72 people on board are dead. pic.twitter.com/4JZIvnThPQ
— Wajahat Kazmi (@KazmiWajahat) January 15, 2023
दुखद खबर. नेपाल के Kathmandu से Pokhara जा रहा विमान क्रैश. 72 लोग थे सवार. pic.twitter.com/KMWMNQdLCZ
— Abhishek Anand Journalist ???????? (@TweetAbhishekA) January 15, 2023
Непал страдает от низкого уровня безопасности из-за недостаточной подготовки пилотов и технического обслуживания.
Также эта страна имеет одни из самых отдаленных и сложных взлетно-посадочных полос в мире.