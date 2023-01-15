Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Авиакатастрофа в Непале: погибли все, кто был на борту — 72 человека

Валентина Летяк, редактор ленты
Авіакатастрофа в Непалі

В Непале 15 января разбился пассажирский самолет ATR 72 местной авиакомпани Yeti Airlines, следовавший из столицы страны Катманду в Покхару.

Все 72 человека, находившиеся на борту, погибли. Среди них – 68 пассажиров и 4  члена экипажа.

Самолет упал перед заходом на посадку в аэропорту Покхары на склон холма и загорелся.

Сейчас смотрят

По данным администрации аэропорта, этим рейсом летели 15 иностранцев: пятеро граждан Индии, двое – из Южной Кореи, по одному — из Ирландии, Аргентины, Австралии и Франции, а также четверо россиян.

На месте падения авиалайнера продолжаются поисково-спасательные работы.

Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал созвал экстренное заседание правительства.

В соцсетях публикуют видео момента падения самолета и последствий крушения.

 

Непал страдает от низкого уровня безопасности из-за недостаточной подготовки пилотов и технического обслуживания.

Также эта страна имеет одни из самых отдаленных и сложных взлетно-посадочных полос в мире.

Читайте
В России упал самолет: есть погибшие

Фото: скрин видео/Abhishek Anand Journalist

Источник: The Guardian
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка