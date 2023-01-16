Министр обороны Германии Ламбрехт подала заявление об отставке
В понедельник, 16 января, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт подала канцлеру Олафу Шольцу заявление об отставке.
По словам Ламбрехт, многомесячная критика в медиа не давала ей нормально выполнять обязанности.
— Внимание СМИ к моей персоне вряд ли позволяет фактически освещать и обсуждать вопросы военнослужащих, Бундесвера и решений в сфере политики безопасности в интересах граждан Германии. Ценная работа военнослужащих и многих мотивированных людей должна быть на первом плане. Поэтому я решила обнародовать свою позицию, – заявила Ламбрехт.
В Германии компетенцию Ламбрехт неоднократно подвергали сомнению, в том числе и по вопросам, связанным с поставкой оружия Украине, а также финансированием вооруженных Сил.
Недавно Ламбрехт раскритиковали за новогоднее поздравление, в котором министр упомянула о войне в Украине на фоне салютов.
Кто станет преемником Ламбрехт в оборонном ведомстве, пока неизвестно. Решение ожидается в ближайшее время.