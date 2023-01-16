Министр обороны Германии Ламбрехт подала заявление об отставке

Январь, 16 в 13:11

В понедельник, 16 января, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт подала канцлеру Олафу Шольцу заявление об отставке.

По словам Ламбрехт, многомесячная критика в медиа не давала ей нормально выполнять обязанности.

— Внимание СМИ к моей персоне вряд ли позволяет фактически освещать и обсуждать вопросы военнослужащих, Бундесвера и решений в сфере политики безопасности в интересах граждан Германии. Ценная работа военнослужащих и многих мотивированных людей должна быть на первом плане. Поэтому я решила обнародовать свою позицию, – заявила Ламбрехт.

В Германии компетенцию Ламбрехт неоднократно подвергали сомнению, в том числе и по вопросам, связанным с поставкой оружия Украине, а также финансированием вооруженных Сил.

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Недавно Ламбрехт раскритиковали за новогоднее поздравление, в котором министр упомянула о войне в Украине на фоне салютов.

Кто станет преемником Ламбрехт в оборонном ведомстве, пока неизвестно. Решение ожидается в ближайшее время.