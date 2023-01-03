Январь, 02 в 22:22

Министра обороны Германии Кристине Ламбрехт раскритиковали за видео с новогодним поздравлением.

Она записала обращение, в котором упомянула о “войне посреди Европы” на фоне новогодних салютов.

Ламбрехт отметила, что война вызвала у нее “много особых переживаний” и привела к “множеству встреч с большими и интересными людьми”. Некоторые слова на коротком видео едва можно разобрать из-за звука фейерверков.

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В социальных сетях раскритиковали видео Ламбрехт, назвав его непрофессиональным.

В оппозиционной ХДС приветствие назвали очередным аргументом о том, что Ламбрехт — не тот человек, который должен был занимать должность министра обороны в одном из наиболее влиятельных государств Евросоюза.

Таблоид Bild в своем комментарии написал, что видео Ламбрехт “посрамило” Германию, а журнал Spiegel назвал обращение “неуместным и неловким”.