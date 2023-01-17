Миссия МАГАТЭ начала работу на Ровенской АЭС — гендиректор Гросси
На Ровенской атомной электростанции начала работу миссия поддержки и помощи Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он анонсировал, что в ближайшее время миссии МАГАТЭ будут находиться на всех атомных электростанциях Украины.
— Больше экспертов МАГАТЭ сейчас на местах в Украине. Сегодня я запустил миссию поддержки и помощи МАГАТЭ на Ровенской АЭС. В ближайшие дни у нас будут группы на всех украинских АЭС. Они окажут техническую помощь и помогут уменьшить ядерную опасность во время продолжающегося конфликта, — отмечает Гросси.
Недавно стало известно, что миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) организовали на АЭС Украины, чтобы помочь гарантировать ядерную и физическую безопасность.
Фото: Энергоатом