Январь, 11 в 6:59

Около 1,5 тыс. работников Запорожской атомной электростанции лишены пропусков и доступа к предприятию.

Такие данные 11 января обнародовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Согласно данным украинской стороны, все эти работники отказались получать российские паспорта и подписывать договор с Росатомом.

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В настоящее время, отмечают в Генштабе ВСУ, российские захватчики ищут новых работников для АЭС на территории Российской Федерации.

– Жилищный фонд для будущих работников оккупанты готовят путем так называемой национализации квартир местных жителей, выехавших с захваченной территории, – отмечают в Генеральном штабе ВСУ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 322-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: ЗАЭС