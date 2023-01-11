Около 1,5 тыс. работников не имеют доступа к Запорожской АЭС – Генштаб ВСУ
Около 1,5 тыс. работников Запорожской атомной электростанции лишены пропусков и доступа к предприятию.
Такие данные 11 января обнародовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Согласно данным украинской стороны, все эти работники отказались получать российские паспорта и подписывать договор с Росатомом.
В настоящее время, отмечают в Генштабе ВСУ, российские захватчики ищут новых работников для АЭС на территории Российской Федерации.
– Жилищный фонд для будущих работников оккупанты готовят путем так называемой национализации квартир местных жителей, выехавших с захваченной территории, – отмечают в Генеральном штабе ВСУ.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 322-е сутки.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: ЗАЭС