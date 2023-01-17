МАГАТЭ расширяет присутствие на АЭС Украины для предотвращения ядерных аварий
Миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) организовали на АЭС Украины, чтобы помочь обеспечить ядерную и физическую безопасность.
Об этом заявил генеральный директор Рафаэль Гросси во время брифинга на Южноукраинской АЭС, где открыла свое присутствие постоянная миссия МАГАТЭ 16 января.
— Мы привезли группу экспертов, которые будут рассредоточены на всех украинских АЭС. Они будут анализировать ситуацию с оборудованием, безопасностью, физической защитой. Мы будем коммуницировать с украинской стороной и смотреть, что можем сделать с поставками оборудования, что и в какой области улучшить, — сказал Гросси.
По словам президента НАЭК Энергоатом Петра Котина, на ПАЭС останутся два эксперта МАГАТЭ, а в течение недели миссии планируют открыть на Хмельницкой и Ровенской АЭС.
— Мы думаем, что наличие таких миссий будет нас защищать от провокаций со стороны России. Это, в частности, пролеты ракет над станциями, дронов, и попаданий в 300 м от энергоблока, что было недавно именно на ПАЭС, — отмечает Котин.