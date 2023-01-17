МАГАТЭ расширяет присутствие на АЭС Украины для предотвращения ядерных аварий

Январь, 17 в 0:57

Миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) организовали на АЭС Украины, чтобы помочь обеспечить ядерную и физическую безопасность.

Об этом заявил генеральный директор Рафаэль Гросси во время брифинга на Южноукраинской АЭС, где открыла свое присутствие постоянная миссия МАГАТЭ 16 января.

— Мы привезли группу экспертов, которые будут рассредоточены на всех украинских АЭС. Они будут анализировать ситуацию с оборудованием, безопасностью, физической защитой. Мы будем коммуницировать с украинской стороной и смотреть, что можем сделать с поставками оборудования, что и в какой области улучшить, — сказал Гросси.

По словам президента НАЭК Энергоатом Петра Котина, на ПАЭС останутся два эксперта МАГАТЭ, а в течение недели миссии планируют открыть на Хмельницкой и Ровенской АЭС.

Сейчас смотрят